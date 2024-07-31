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Dünya

İsrail ordusu Hizbullah’ın üst düzey komutanının öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurdu.

İdiris Okuduci  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
İsrail ordusu Hizbullah’ın üst düzey komutanının öldürüldüğünü duyurdu Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

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Açıklamada ayrıca, Şükür’ün “8 Ekim 2023’ten beri İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu” öne sürüldü.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

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