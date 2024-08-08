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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Han Yunus'ta pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılması çağrısı yaptı.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
İsrail ordusu, Han Yunus'ta pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın boşaltılmasını istedi

Gazze

Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliyesiyle ilgili açıklama yaptı.

Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından, Han Yunus'taki Selka beldesi ve mahalleleri, Karara beldesi ve mahalleleri, Beni Suheyla beldesi ve mahalleleri, Abasan beldesi ve mahalleleri, Huzaa beldesi ve mahalleleri, Şeyh Nasır beldesi ve mahalleleri, Satr ve Mahatta bölgeleri ile kent merkezinin boşaltılması çağrısında bulundu.

Bölge sakinlerine "insani bölgelere" gitme çağrısı yapan Adraee, söz konusu bölgelerden Hamas ve diğer örgütlerin İsrail'e füze fırlattığını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, son günlerde yaptığı açıklamalarda Han Yunus'un, Cevret el-Lut, El-Menara, Maan, Kizan en-Neccar, Kizan Ebu Raşvan, Es-Selam, El-Haşaş, Şeyh Nasır ve Misbah mahallelerinin boşaltılmasını istemişti.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin olmadığını vurguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. İsrail ordusu, bazen saldırılara hazırlık amacıyla yerleşim alanlarına ve mahalle sakinlerine tahliye çağrısı yapıyor.

Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor insani koşullar altında çadırlarda kalıyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyon kişiye ulaştı.

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