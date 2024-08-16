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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Han Yunus'ta boşaltılmasını istediği binaları bombalayarak yerle bir etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta tahliyesini istediği binalara hava saldırısı düzenledi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ali Semerci  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
İsrail ordusu, Han Yunus'ta boşaltılmasını istediği binaları bombalayarak yerle bir etti Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Hamed Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda önceden tahliye edilmesini istediği sivillere ait binaları hedef aldı.

Saldırılar sonucu binalar tamamen yıkılırken, olay yerinden yoğun duman yükseldiği görüldü. Ölü veya yaralı bilgisi ise henüz verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.

Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.

Katar Devleti'nin eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin adını taşıyan ve 2 bin 500 dairenin yer aldığı Hamed Mahallesi, Gazze'nin yeniden imar programı kapsamında Doha'nın yaptığı 407 milyon dolarlık bağışın ardından 2012'de inşa edilmişti.

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