İsrail ordusu, Gazze'nin Netzarim bölgesindeki Salahaddin Caddesi'ni kapattı
İsrail ordusu, Hamas'la yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasında bir ihlal daha gerçekleştirerek Gazze Şeridi'ndeki Netzarim bölgesinde yer alan Salahaddin Caddesi'ni kapattı.
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Yediot Ahranot'ta yer alan haberde, "İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Netzarim bölgesinde, Gazze'nin kuzeyine doğru uzanan Salahaddin Caddesi'nin bazı kısımlarını kapattığı" ifade edildi.
Salahaddin Caddesi'nin kapatılmasının, Hamas' ve Filistinlilere yönelik "ek bir baskı aracı" olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlattı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından bu yana düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi yaralandı.