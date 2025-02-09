Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,624.00
BTC/USDT
96,525.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan çekilmeye hazırlanıyor.

Faruk Hanedar, Enes Canlı  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor

Kudüs

AA muhabirine açıklamalarda bulunan adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söyledi.

Yetkili, "Siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, anlaşmadaki yükümlülüklerimizi uygulamaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusunun bugün Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin canlı yayında soruları yanıtladı
Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı
DMM, güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasını yalanladı
MİT Başkanı Kalın, İran'da temaslarda bulundu
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun'dan güçlerini çekti

Suriye'nin Kuneytra ilindeki bölge sakinleri İsrail işgalinin sona ermesini istiyor

İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından bu yana Batı Şeria'da 380 kişiyi gözaltına aldı

İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından bu yana Batı Şeria'da 380 kişiyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Kuneytra vilayetinde işgal ettiği beldeden çekilirken geride enkaz bıraktı

İsrail ordusu, Kuneytra vilayetinde işgal ettiği beldeden çekilirken geride enkaz bıraktı
İsrail ordusu, sivil geçişler için hazırlık yapılan Refah Sınır Kapısı'ndan çekildi

İsrail ordusu, sivil geçişler için hazırlık yapılan Refah Sınır Kapısı'ndan çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet