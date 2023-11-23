İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.
Ankara
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 48. gününde de devam etti.
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 532'ye yükseldi
- BM: Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü
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- DSÖ: Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyuluyor
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde ilaç, yakıt ve oksijen tükendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 23, 2023
Hastaneye sevk edilen yaralı çocuklar, yetersiz imkanlar nedeniyle hayatlarını kaybetti https://t.co/goHkwakyvQ pic.twitter.com/3Ibrqiw609
Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.
Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.
Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.
Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.
Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
İsrail ordusu, Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesinde açıklamalarda bulunan Berş, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti.
Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, "askeri operasyonlar" için Endonezya Hastanesine girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi.
Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi.
Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.
İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.
İsrail güçleri, Şifa Hastanesinin Müdürünü alıkoydu
İsrail güçlerinin saldırı ve ablukaları altındaki Gazze'de, Şifa Hastanesinin Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bildirildi.
AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri, Şifa Hastanesinde, Müdür Ebu Silmiyye'yi alıkoydu.
İsrail devlet televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması
İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.
İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.