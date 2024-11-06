Dolar
34.24
Euro
36.79
Altın
2,721.51
ETH/USDT
2,618.20
BTC/USDT
73,643.00
BIST 100
8,856.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine tahliye broşürleri ile birlikte bomba attı

İsrail güçlerinin evlerini terk etmeleri için broşürler atarak rastgele bombaladığı ve ateş açtığı Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, yanlarına birkaç parça eşya alarak bölgeyi terk etmeye başladı.

Nur Ebu Iyşe  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine tahliye broşürleri ile birlikte bomba attı

Gazze

İsrail uçakları dün sabah saatlerinde, derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin mahallelerine attı.

İsrail güçleri broşürlerin atılmasıyla eş zamanlı Beyt Lahiya beldesini rastgele havadan ve karadan bombalamaya başladı. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.

Yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri bazı eşyalarıyla yaşadıkları toprakları terk ederek Gazze'nin kuzeyinden ayrılmaya başladı.

İsrail ordusu tahliye broşürleri atar atmaz rasgele bölgeyi bombaladı

Filistinli yaşlı kadın İntisar Ebu Dragma, AA muhabirine İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bölgenin boşaltılması için broşür attığını ve yaşadıkları yeri terk ederek bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Beyt Lahiya'yı terk edip yorucu bir yolculuktan sonra Gazze kentine ulaşan Dragma, "(İsrail güçleri broşürleri attıktan) Birkaç dakika sonra mahallede bazı genç erkekler İsrail ordusunun hedefi oldu, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü. Onların vücutları paramparça olmuştu." ifadelerini kullandı.

Hasta eşinin Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçlerinin kontrol noktasında alıkonulduğu sırada hayatını kaybettiğini söyleyen Dragma, eşine refakat eden ve yerinden edilen bir Filistinlinin de uzun süre susuz kaldığı için öldüğünü söyledi.

Kalp hastası ve kronik tansiyon ve şeker hastalığı da olan Dragma, "(Eşim) Yolun zorluğuna ve yorgunluğuna dayanamadı ve öldü, artık sadece üç çocuğum kaldı." dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir aydır gıda ve içme suyu yok

Beyt Lahiya'yı terk etmek zorunda kalan adını açıklamayan bir Filistinli de bombardıman ve ölüm korkusuyla yaşadığı evden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Göç sırasında İsrail güçlerinin kontrol noktasında alıkonularak sorguya alındıklarını söyleyen Filistinli, "Burayı nüfusundan arındırıp yeniden işgal etmeyi planlıyorlar." dedi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yüzlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk ederek aç susuz yollara düştü.

Bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve içme suyu bulunmadığını kaydeden, bölgeyi terk eden Filistinliler bilinmeze doğru bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.

Beyt Lahiya'da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Filistinliler var

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin Beyt Lahiya'da İsrail güçlerinin bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda imdat çağrısı aldığı belirtildi.

"Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Projesi bölgesinde, geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri tarafından yıkılan bazı evlerin enkazı altında hayatta kalan vatandaşların bulunduğuna dair ihbarlar alıyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına İsrail güçlerinin sivil savunma ekiplerine bölgede enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yapmasına izin vermesi konusunda baskı kurması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını 5 Ekim'den sonra sıklaştırdı ve bölgeye yardımların girmesini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı şiddetlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldüq
Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ı ziyaret edecek
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor
Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarında 273 bin 511 başvurunun 114 bin 346'sı anlaşmayla sonuçlanmış

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü

İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Barca'ya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine tahliye broşürleri ile birlikte bomba attı

Başkanlığa veda edecek olan Joe Biden, gafları ve İsrail soykırımına desteğiyle hafızalara kazındı

Başkanlığa veda edecek olan Joe Biden, gafları ve İsrail soykırımına desteğiyle hafızalara kazındı
İsrail Lübnan'da sınıra ulaştı mı?

İsrail Lübnan'da sınıra ulaştı mı?
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerle baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerle baskın düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet