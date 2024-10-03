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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini kışlaya dönüştürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti yakınlarındaki iki köyde yaşayan 3 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkararak buraları kışlaya çevirdi.

Awad Rjoob, Ali Semerci  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini kışlaya dönüştürdü

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Cenin şehrinin batısındaki Anin köyünde bir aileyi evlerinden zorla çıkararak burayı kışlaya dönüştürdü.

Evin sahibi Filistinli Yasir Yasin (61), WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, evine baskın düzenlediğini belirtti.

Yasin, İsrail askerlerinin kendisini, eşini (56) ve oğlunu (30) zorla evden çıkardığını ve evi kışlaya dönüştürdüğünü söyledi.

Filistinli Yasin, İsrail ordusu tarafından zorla evinden çıkarıldıktan sonra evli kızının köydeki evine sığınmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Bu arada İsrail güçleri, Cenin'in güneybatısındaki Nezletu eş-Şeyh Zayid köyünde de Abdusselam Ahmed Zeyd ve kardeşi Muhammed'in ailelerini, oturdukları iki katlı binadan zorla çıkararak burayı kışlaya dönüştürdü.

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