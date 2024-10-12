Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,482.90
BTC/USDT
63,249.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurdu.

Said Amori, Ömer Erdem  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

Kudüs

İsrail Ordu Radyosu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı.

Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmadığı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği konusu henüz bilinmiyor.

Şu anki konuşlandırma, İsrail’in İran’a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail’in halihazırda uzun menzilli Arrow, orta menzilli "Davud’un Sapanı" ve kısa menzilli "Demir Kubbe" olmak üzere 3 hava savunma sistemi bulunuyor ancak bu sistemler, İran’ın son misilleme saldırısında birçok füzeyi durdurmada yetersiz kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
AFAD'dan bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Aracılığın önüne geçilen mezatta bu kez de kadınlara özel indirim uygulandı
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Benzer haberler

İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa eden Rharrit, ABD'nin Gazze politikasını eleştirdi

Biden'dan Trump'ın ilave güvenlik talebine şartlı olumlu yanıt

Trump, "İran tehdidi" gerekçesiyle seçim öncesinde askeri uçak ve araç talep etmiş

Trump, "İran tehdidi" gerekçesiyle seçim öncesinde askeri uçak ve araç talep etmiş
Biden, İsrail'e "UNIFIL unsurlarını hedef alma" çağrısı yaptı

Biden, İsrail'e "UNIFIL unsurlarını hedef alma" çağrısı yaptı
ABD'de seçmenlerin çoğu, ekonomi ve sınır güvenliği konusunda Trump'a Harris'ten fazla güveniyor

ABD'de seçmenlerin çoğu, ekonomi ve sınır güvenliği konusunda Trump'a Harris'ten fazla güveniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet