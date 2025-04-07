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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu 21 günde Gazze'de 500'den fazla çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 505 çocuğun hayıtını kaybettiği, 1249 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Muhammed Emin Canik  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
İsrail ordusu 21 günde Gazze'de 500'den fazla çocuğu öldürdü

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 505 çocuğun hayatını kaybettiği, 1249 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 271 kadın ile 86 yaşlının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Mart'tan bu yana 1391 kişinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 50 bin 752 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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