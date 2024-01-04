Dolar
29.79
Euro
32.55
Altın
2,043.41
ETH/USDT
2,233.30
BTC/USDT
43,152.00
BIST 100
7,412.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Ordu Sözcüsü, ülkesinin İran'daki saldırılarla ilişkisi olup olmadığına yorum yapmaktan kaçındı

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail Ordu Sözcüsü, ülkesinin İran'daki saldırılarla ilişkisi olup olmadığına yorum yapmaktan kaçındı

Kudüs

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna, "Bu konuda yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi.

Ordu Sözcüsü Hagari, "Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Hamas’ın üst düzey yetkilisinin öldürülmesine ilişkin Hizbullah’ın yapması muhtemel misillemeye ilişkin sorusunu Hagari, "Kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah’ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı, kuzey sınırında bazılarını engelledik." şeklinde yanıtladı.

Hagari, sadece Lübnan sınırında değil, Kızıldeniz ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, İsrail ordusunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılarına işaret etti.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde, dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 kişi olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı
Bursa'da şehit teğmenin adı çocukluğunu geçirdiği ilçedeki sokakta yaşatılacak
Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma personeline dağıtıldı

Benzer haberler

İsrail Ordu Sözcüsü, ülkesinin İran'daki saldırılarla ilişkisi olup olmadığına yorum yapmaktan kaçındı

İsrail Ordu Sözcüsü, ülkesinin İran'daki saldırılarla ilişkisi olup olmadığına yorum yapmaktan kaçındı

ABD Başkanı Biden'ın danışmanı, Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için İsrail'e gidiyor

İsrail'de Yüksek Mahkeme, başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi

Gazze’deki hükümet: İsrail, Gazze Şeridi’ni 65 bin ton patlayıcıyla vurdu

Gazze’deki hükümet: İsrail, Gazze Şeridi’ni 65 bin ton patlayıcıyla vurdu
Filistin asıllı İngiliz profesör, İngiltere'nin Gazze'deki katliamda rolü olduğunu vurguladı

Filistin asıllı İngiliz profesör, İngiltere'nin Gazze'deki katliamda rolü olduğunu vurguladı
UNICEF: Gazze'de zaman daralıyor, çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya

UNICEF: Gazze'de zaman daralıyor, çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet