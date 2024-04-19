İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 28 haftadır kısıtlıyor
İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-iAksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.
Kudüs
İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün birçok noktasında konuşlandı.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların ve çocukların girmesine izin verdi.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.
Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı.
İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.