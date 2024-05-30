Dolar
32.21
Euro
35.01
Altın
2,343.14
ETH/USDT
3,779.70
BTC/USDT
68,510.00
BIST 100
10,481.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Merkez Bankası: Gazze'ye saldırıların maliyeti 2025'e kadar 67 milyar dolara ulaşacak

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının maliyetinin 2025 yılına kadar 67 milyar doları bulacağı bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrail Merkez Bankası: Gazze'ye saldırıların maliyeti 2025'e kadar 67 milyar dolara ulaşacak

İstanbul

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, İsrail'in Gazze'de büyük bir insanlık felaketine yol açan saldırılarının maliyeti hakkında açıklamada bulundu.

Yaron, Gazze'ye saldırıların savunma harcamaları, sivil ihtiyaçlara yönelik harcamalar ve vergi geliri kayıpları dahil maliyetinin 2023'ten 2025 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Gazze'ye saldırıların maliyetinin bütçe için yük olduğunu belirten Yaron, İsrail ordusuna bütçe konusunda "açık çek" verilmemesi uyarısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek
Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu
Ordu'da öğrencilerin futbol turnuvasında güvenlik kamerası "VAR" olarak kullanıldı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Benzer haberler

İsrailli emekli general Brik: İsrail ordusunun Refah'a girmesi trajik bir hataydı

İsrailli emekli general Brik: İsrail ordusunun Refah'a girmesi trajik bir hataydı

AB çalışanları Refah'ta ölenler için sembolik cenaze töreni düzenledi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz'ın partisi, Meclisin feshedilmesi için tasarı sundu

Rusya: Refah'ta olanlar İsrail'in BM kararlarını yok saymasının sonucu

Rusya: Refah'ta olanlar İsrail'in BM kararlarını yok saymasının sonucu
Gazze'de bir bebek yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'de bir bebek yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti
İsrail Merkez Bankası: Gazze'ye saldırıların maliyeti 2025'e kadar 67 milyar dolara ulaşacak

İsrail Merkez Bankası: Gazze'ye saldırıların maliyeti 2025'e kadar 67 milyar dolara ulaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet