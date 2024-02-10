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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail medyasına göre Netanyahu, Refah’a saldırıyı tamamlamak için 1 ay kaldığına inanıyor

Netanyahu’nun, Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıları bitirmek için ülkesinin ramazan ayı öncesi yalnızca bir ayı olduğuna inandığı belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
İsrail medyasına göre Netanyahu, Refah’a saldırıyı tamamlamak için 1 ay kaldığına inanıyor

İstanbul

İsrail'de yayın yapan "Kanal 12" televizyonunun haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son günlerde savaş kabinesine Refah kentine saldırının “10 Mart civarında başlayacak ramazan ayı öncesi tamamlanması gerektiğini söylediği" aktarıldı.

Haberde, Netanyahu’nun söz konusu değerlendirmesini yaptığı toplantıda, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de “ordunun saldırıya hazır olduğunu ancak hükümetin öncelikle (Refah kentine) sığınan yerinden edilen insanlara ilişkin ne yapılacağına karar vermesi gerektiğini söylediği” ifade edildi.

Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin ve Almanya, İsrail'in Refah kentine yönelik kara saldırısı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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