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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail medyasına göre, müzakere heyeti esir takası için Netanyahu'nun talepleri üzerinde çalışıyor

İsrailli müzakere heyetinin olası esir takası mutabakatı için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiği talepleri içeren maddeler üzerinde çalıştığı belirtildi.

Mustafa Deveci  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
İsrail medyasına göre, müzakere heyeti esir takası için Netanyahu'nun talepleri üzerinde çalışıyor

Ankara

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunda yayımlanan habere göre İsrail heyeti, Hamas ile dolaylı yürütülen esir takası müzakereleri için arabuluculara yeni maddeler sunmaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda ilk olarak metne Netanyahu'nun dile getirdiği "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalin devam etmesi başta olmak üzere taleplerinin yer aldığı maddeler eklenecek.

Ardından yeni taleplerin yer aldığı metin Netanyahu ve kabinesinin onayına sunulacak. Netanyahu ve kabinesi onay verdikten sonra İsrail heyeti müzakerelere yeniden başlayacak ve yeni talepleri arabulucular yoluyla Hamas'a iletecek.

Kanal 12'ye konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Netanyahu'nun öne sürdüğü şartların olası esir takası mutabakatını riske attığını savundu.

Haberde ayrıca Netanyahu'nun yeni şartlarının, İsrail'in 27 Mayıs'ta esir takası için sunduğu taslak metnin dışına çıkılması anlamı taşıdığı kaydedildi.

Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.

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