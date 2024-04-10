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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Meclis Başkanı Ohana'nın Fransız Senatosunu ziyaret etmesi protesto edildi

Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın Senatoyu ziyaret etmesine karşı gösteri düzenledi.

Esra Taşkın  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
İsrail Meclis Başkanı Ohana'nın Fransız Senatosunu ziyaret etmesi protesto edildi

Paris

Filistin destekçileri başkent Paris'te Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senatonun önünde toplandı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Ohana'nın Paris ziyareti kapsamında Senatoyu ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Paris'te soykırımcı İsraillilere hayır" ve "Bir soykırımın durdurulmasını talep etmek için protesto etmek normal mi?" yazılı dövizler taşıyan Filistin destekçileri, "Gazze'de soykırım var. Susmayacağız", "Yaşasın Filistin halkının direnişi" ve "Gazze'nin çocuklarını aç bırakmaya son verin" sloganları attı.

Yan yana duran bir grup göstericinin giydiği beyaz tişörtlerde, "stop genocide" (soykırımı durdurun) kelimelerini oluşturan harflerin sırasıyla yazılması dikkat çekti.

Göstericiler, Ohana'yı ağırlayan Fransız Senatosunun utanç duyması gerektiğini belirtti.

Fransız Senatosunun gündemi hakkında yayım yapan Public Senat'a göre, Senato Başkanı Gerard Larcher ve Ohana Paris'te bir araya geldi.

Fransa'da Senato başkanları ülkenin en önemli 3'üncü yetkilisi konumunda bulunuyor.

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