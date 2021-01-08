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Dünya, Koronavirüs

İsrail, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mart ayı sonuna kadar 16 yaş üstü İsraillilerin tamamına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağını söyledi.

Mustafa Deveci   | 08.01.2021
İsrail, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Kudüs

Netanyahu, Kovid-19 nedeniyle sıkılaştırılan karantinanın başlamasıyla salgınla mücadelede atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 


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Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısında yeni partinin pazar günü İsrail'e geleceğini duyuran Netanyahu, "Pfizer ile yapılan anlaşma, 16 yaşın üzerindeki tüm İsrail vatandaşlarının Hayata Dönüş adlı bir kampanyada mart sonuna kadar aşılanmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Kovid-19'a karşı toplu aşılama uygulamasında planlananın da ilerisinde olduklarını ancak İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün İsrail'de de günlük vaka sayılarında sert yükselişe neden olduğunu dile getirdi.

Aşılama sayesinde 9,3 milyonluk İsrail'in Kovid-19'dan çıkan ilk ülke olacağını ileri süren Netanyahu, halktan gece yarısı başlayan 2 haftalık sıkılaştırılmış karantina kurallarına uymalarını istedi.

İsrail'de 20 Aralık'ta toplu aşılanmaya başlanmış, bugüne kadar 1 milyon 593 bin kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk dozu yapılmıştı.

Moderna'nın geliştirdiği 100 binden fazla Kovid-19 aşısının ilk partisi dün İsrail'e ulaşmıştı.

- Sıkılaştırılmış karantina başladı

Öte yandan, İsrail yönetiminin Kovid-19 salgınında günlük vakaların 8 binin üzerine çıkması üzerine aldığı sıkılaştırılmış karantina gece yarısı başladı.

İki haftalık karantina kapsamında okullarda eğitime ara verilecek ve zaruri ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışındaki dükkanlar kapalı olacak.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 3 bin 549 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 470 bini geçti.

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