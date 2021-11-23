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Dünya

İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait iki binayı 'ruhsatı' olmadığı gerekçesiyle yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Filistinlilere ait iki yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yerle bir etti.

Qais Omar Darwesh Omar, Enes Canlı   | 23.11.2021
İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait iki binayı 'ruhsatı' olmadığı gerekçesiyle yıktı Fotoğraf: Issam Rimawi / AA

Kudüs

Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde İsrail'e bağlı belediye ekipleri ve buldozerlerle Kudüs'ün Vadi el-Hummus bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Berice, İsrail güçlerinin üç ve dört katlı iki binayı "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığını aktardı.

Bölgedeki yerleşim projelerini izleyen sivil toplum örgütleri, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs ve kontrol ettiği bölgelerdeki Filistinlilerin inşa ettiği evlere yapı ruhsatı ve iskan verilmesini zorlaştığına dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani işler Koordinasyon Ofisinin açıkladığı verilere göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesi ve Doğu Kudüs'te bu yılın başından 18 Ekim'e kadar Filistinlilere ait 698 binayı yıktı.

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