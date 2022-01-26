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Dünya

İsrail, kanser hastası Filistinli tutukluyu hastaneden hapishane kliniğine nakletti

İsrail Cezaevleri İdaresinin kanser hastası Filistinli tutuklu Nasır Ebu Humeyd'i bulunduğu hastaneden Ramle Hapishanesinin kliniğine naklettiği bildirildi.

Muhammed Semiz   | 26.01.2022
İsrail, kanser hastası Filistinli tutukluyu hastaneden hapishane kliniğine nakletti

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresinin Ebu Humeyd'i sağlık durumunun hala ciddiyetini korumasına ve sıkı tıbbi takibe ihtiyacı olmasına rağmen Ramle Hapishanesinin kliniğine naklettiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in söz konusu adımı, açıkça Ebu Humeyd'i öldürme teşebbüsü niyetini temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İşgale direnmek ve Aksa Şehitleri Tugayı'nın kuruluş sürecinde yer almak suçlamasıyla 2002'de tutuklanan 49 yaşındaki Ebu Humeyd, 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 1 Ocak'ta kanser hastası Ebu Humeyd'in sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtmişti.

Cemiyetten 12 Ocak'ta yapılan açıklamada da Ebu Humeyd'in İsrail hapishanesinde aylarca tıbbi ihmale maruz kaldığı ve kanser hastası Filistinliye ağrı kesici hap verilmekle yetinildiği kaydedilmişti.

Ebu Humeyd'in hapishanedeki arkadaşları protesto kararı almıştı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan açıklamada, Ebu Humeyd'in hastaneye nakledilmeden önce tutulduğu "Aşkelon" Hapishanesindeki Filistinli tutukluların İsrail'in Ebu Humeyd ve diğer tutuklulara yönelik ihlallerini protesto edeceği bildirilmişti.

Açıklamada, Aşkelon Hapishanesindeki Filistinli tutukluların 26 Ocak Çarşamba günü Cezaevi idaresinin vereceği yemekleri iade etme kararı aldığı kaydedilmişti.

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