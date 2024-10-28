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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail kabinesi, "güvenlik endişesi nedeniyle" toplantı yerlerini değiştirdi

İsrail kabinesinin "güvenlik endişesi" nedeniyle Tel Aviv ve Batı Kudüs'teki toplantı yerlerini değiştirdiği, başka bir yerde toplanacağı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
İsrail kabinesi, "güvenlik endişesi nedeniyle" toplantı yerlerini değiştirdi

Ankara

İsrail basınında yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin kabine toplantısı yerlerini değiştirdiği belirtildi.

"Güvenlik endişesi" nedeniyle kabinenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde toplanmayacağı belirtildi.

Devlet televizyonu KAN, kabinenin toplantılarını Başbakanlık Ofisi ve Savunma Bakanlığı yerleşkesi yerine bir başka yerde yapmaya başladığını belirtti.

Walla haber sitesi, kabine toplantılarının yerinin değiştirilmesi kararının Netanyahu'nun Kayserya'daki evine 19 Ekim'de Hizbullah'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrası alındığını yazdı.

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