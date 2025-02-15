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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının geleceğini görüşmek için toplanacak

İsrail siyasi ve güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının geleceğini görüşmek ve karar almak için toplanacağı bildirildi.

Faruk Hanedar  | 15.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının geleceğini görüşmek için toplanacak

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve güvenlik kabinesini, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili atılacak adımları belirlemek için en kısa sürede toplayacağı belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğine ve ABD ile İsrail arasındaki koordinasyona önem verdiği ifade edildi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve müzakere heyeti temsilcilerinin de katıldığı bir güvenlik istişare toplantısı düzenlediğini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16'ncı gününde başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanıyor.

Bu konuda hükümeti protesto eden binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi ve tüm İsrailli esirlerin geri dönmesi talebiyle açıklamanın yapıldığı saatlerde Tel Aviv'de toplandı.

Göstericiler, 7 Ekim'in 500'üncü günü olan 17 Şubat'ta geniş katılımlı protesto çağrısı yaptı.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi açıklama yapmıyor. İsrail basını ise esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığını aktarıyor.

Birinci aşamanın sonunda Gazze'de kalan esirlerin durumunun ise anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde ele alınması bekleniyor. İsrail basını, anlaşma devreye girdikten 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri için İsrail yönetiminin ayak sürüdüğünü belirtiyor.

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