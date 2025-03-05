İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te binden fazla yeni yerleşim birimi inşa etmeye hazırlanıyor
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen topraklarda binden fazla yerleşim birimi inşa etmeye hazırlanıyor.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te binden fazla yeni yerleşim birimini içeren planın onaylanması bekleniyor.
İnşa edilecek yerleşim birimleri konutların yanı sıra okullar, sinagoglar ve ticari alanlardan oluşuyor.
Söz konusu planın onay için Kudüs'teki İsrail Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi'ne sunulması bekleniyor.
Plana göre Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebbir beldesi yakınlarındaki Nof Zion yerleşim yerine 380 konut, bir okul, iki sinagog ve ticari alanlar inşa edilmesi bekleniyor.
Sur Bahir bölgesi yakınlarındaki Ramat Rachel ile Har Homa mahallesi arasında 650 konut, ticari alanlar, bir ilkokul, bir toplum merkezi ve anaokulları inşa edilecek.
Öte yandan İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, hükümete Kudüs'ün belediye alanını genişletecek bir karar çıkarılması için teklif sundu.
Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1000 yeni konut inşa etme girişimine tepki gösterdi
Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için 1000 yeni konut inşa etme planını kınadı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası topluma, "İsrail'in saldırıları, Filistin topraklarını ilhaka ve gasbetmeye yönelik eylemlerini durdurmaya zorlayacak yaptırımlar ile caydırıcı tedbirler alma" çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin ve Tulkerim kent ve kampları ile Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırıları hatırlatılan açıklamada, İsrail'in Kudüs'ü "Yahudileştirme" girişimlerine dikkat çekildi.
Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü "Yahudileştirmek ve İsraillileştirmek" adına Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için 1000 yeni konut inşa etme prosedürlerini başlattığı belirtildi.
İsrail'in bu adımla kentin siyasi, kültürel ve coğrafi özelliklerini, karakterini ve kimliğini değiştirmeyi hedeflediği, Kudüs'ü Filistin çevresinden ayırarak İsrail'e bağlamak istediği ifade edildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına, onların topraklarına, mülklerine ve kutsallarına yönelik silahlı ve organize saldırılarını artırdığı dönemde İsrail'in yeni konutlar inşa etme girişimine dikkat çekildi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 2024'te Filistinlilere karşı 2 bin 971 ihlalde bulundu.
Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 770 bine ulaşırken, bölgede 180 yerleşim yeri ve İsrail hükümetince de yasal statüsü bulunmayan 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 928 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.