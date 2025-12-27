Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,922.00
BTC/USDT
87,420.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı köyleri abluka altına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde yer alan Ramallah'ın batısında bir askeri kontrol noktasına ateş açıldığı yönündeki haberlerin ardından, bu bölgedeki Filistin köylerine giden yolları kapattığı bildirildi.

Aysar Alais, Zeinab Riad Chaabo, Ali Semerci  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı köyleri abluka altına aldı

İstanbul

Yerel kaynaklar, Ramallah'ın batısındaki Naleyn köyündeki İsrail askeri kontrol noktasına ateş açıldığına dair çıkan haberlerin ardından, İsrail'in Naleyn, Bilayn ve Harbasa Beni Haris köylerinin girişlerindeki demir kapıları kapatarak, giriş çıkışları engellediğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Köylerin girişlerinin kapatılmasının, bölgedeki 13 köyün sakinlerinin Ramallah şehrine gidiş ve gelişlerini engellediği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da kısa bir süre önce, bir kişinin "Haşmonaim kontrol noktası" yakınlarındaki "güvenlik çitinin" yanında silahlı saldırı düzenlediği ve herhangi bir yaralanmaya yol açmadan olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgeye çok sayıda birlik sevk edildiği ve saldırganın arandığı ayrıca bölgedeki bazı köylerin abluka altına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalarda sona gelindi
Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi
Türkiye'de çevre alanında 2025 böyle geçti
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Silahların gölgesinde çözüm olmaz

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Silahların gölgesinde çözüm olmaz

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı köyleri abluka altına aldı

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyelerinin yakınına ateş açtı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyelerinin yakınına ateş açtı
İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına dünyadan tepkiler

İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına dünyadan tepkiler
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet