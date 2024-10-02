İsrail, İran'ın balistik füze saldırısında hava üslerine isabeti kabul etti
İsrail ordusu, İran'ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü açıklarken "bunun savaş kabiliyetini geriletmediğini" ileri sürdü.
Kudüs/Ankara
İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, İran'ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü duyurdu.
Hangi üssün ne ölçüde zarar gördüğüne ilişkin detay verilmeyen haberde, "operasyonel faaliyetleri etkilemeyecek bazı idari, bakım-onarım yapılarının hasar aldığı" aktarıldı.
İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzeler atıldı ve ülkede sirenler çalıyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2024
◼️ Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi
◼️ İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurdu
◼️ Atılan füzeler… pic.twitter.com/V3oQtdAvc7
İsrail ordusu "hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin savaş kabiliyetlerinin gerilemediğini" savunarak İran'ın saldırıda "hipersonik" füze kullandığı açıklamasının doğru olmadığını ileri sürdü.
Netanyahu, İran saldırısı sonrası üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yapıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yaptığı belirtildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "istişare toplantısının" Tel Aviv'de yapıldığı ifade edildi.
Açıklamayla birlikte paylaşılan fotoğrafta, toplantıda Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da hazır bulunduğu görüldü.
Netanyahu'nun başkanlık ettiği toplantının, İsrail yönetiminden İran'ın düzenlediği füze saldırısına karşılık verileceği açıklamalarının ardından gelmesi dikkati çekti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.
Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.