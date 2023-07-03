Dolar
25.89
Euro
28.33
Altın
1,921.29
ETH/USDT
1,955.50
BTC/USDT
31,067.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı’ndaki siviller, evlerini terk ediyor

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı’ndaki siviller, evlerini terk ediyor.

Mücahit Aydemir  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı’ndaki siviller, evlerini terk ediyor

Cenin

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’nda başlattığı baskın ve saldırılar devam ediyor.

İsrail askerlerinin 8 Filistinliyi öldürdüğü ve onlarca kişiyi yaraladığı kamp, adeta bir hayalet kente döndü. İsrail güçlerinin elektrik bağlantısını da kestiği kamp karanlığa gömüldü.


Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, 30 bin nüfuslu kampta yaşayan Filistinli aileler, çatışma ve patlama seslerinin kesilmediği, 20 saati aşan kuşatmanın ardından evlerini terk etmeye başladı.

Aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların çoğunlukta olduğu sivil halk, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların kapattığı yollardan geçerek güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

Gruplar halindeki Filistinli siviller, silahsız ve zararsız olduklarını ifade etmek için ellerini yukarı kaldırarak ve beyaz bayrak çekerek yürüdü.

Öte yandan Filistin Kızılayı, şimdiye kadar kamptan 3 bin sivili tahliye ettiklerini duyurdu.

Kızılay'ın yazılı açıklamasında, kampın İsrail güçleri tarafından "yok edilme tehdidiyle karşı karşıya" olduğu ve daha fazla ailenin bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kızılay ekiplerinin, meydana gelen yıkım sonucu ve kapanan yollar nedeniyle burada hareket etmekte güçlük yaşadığı vurgulandı.

Bu sırada Cenin’deki camilerin hoparlörlerinden, okullar, camiler ve kamu kurumlarının evlerini terk eden sivillere açıldığı, kamptan çıkanların buralarda barınabilecekleri anons edildi.

İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 80 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kurban hissesi sahiplerine salam-sosis dağıttığı iddia edilen baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskını kınadı
Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı

Benzer haberler

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı’ndaki siviller, evlerini terk ediyor

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı’ndaki siviller, evlerini terk ediyor

Filistin: Kur'an-ı Kerim yakılması nefret ve ırkçılığın bir ifadesidir

Mescid-i Aksa'da bayram namazı 100 bin kişiyle kılındı

İsrailli Bakan, İsrail güvenlik yetkililerini Wagner'e benzetti

İsrailli Bakan, İsrail güvenlik yetkililerini Wagner'e benzetti
Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır

Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır
İsrail’den “saldırı” bahanesiyle yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 1000 konut yapma kararı

İsrail’den “saldırı” bahanesiyle yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 1000 konut yapma kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet