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Dünya

BM Genel Sekreteri'nden İsrail'e uluslararası insani hukuk hatırlatması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Cenin'e saldırısıyla ilgili, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmeli." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
BM Genel Sekreteri'nden İsrail'e uluslararası insani hukuk hatırlatması

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreterlik Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre Guterres, Cenin'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Guterres, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail'den Cenin'e saldırı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.





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