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Dünya

Filistin yönetimi Cenin saldırısına yanıt olarak İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırısına yanıt olarak Tel Aviv'le tüm iletişimi kesme kararı aldığını duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Filistin yönetimi Cenin saldırısına yanıt olarak İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı

Ramallah

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Ramallah'ta Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Filistin yönetimi, Cenin'e yönelik saldırıya yanıt olarak İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurmayı da devam ettirme kararı aldı." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca daha önce Ürdün'ün Akabe ile Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'le varılan son anlaşmaların da "artık geçerli olmadığı" kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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