İsrail’in Beyrut'ta düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA) başkent Beyrut’un güneyindeki Halde bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
İsrail’e ait bir İHA'nın, bir aracı otoyolda seyir halindeyken hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına silah kaçakçılığı ve “terör planları” yürüttüğü iddia edilen bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü.
Hedef alınan kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bir evi patlayıcıyla yıktı
Lübnan basınında yer alan haberlerde, eve sızan İsrail ordusundan bir birliğin eve patlayıcılar yerleştirdiği aktarıldı.
Daha sonra söz konusu patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu Lübnanlı bir kişiye ait evin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Olayda can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail güçlerinin bölgeden çekildiği belirtildi.
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İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.
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