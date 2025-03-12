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Dünya

İsrail İHA'ları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yoğun uçuşlar yaptı

İsrail ordusu, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik ihlallerine devam ediyor.

Mahmut Geldi  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İsrail İHA'ları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yoğun uçuşlar yaptı

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) sabah saatlerinden beri başkent Beyrut'un güney bölgeleri üzerinde yoğun uçuşlar yaptığı belirtildi.

İsrail İHA'larının aynı şekilde ülkenin doğusunda yer alan Hirmil kenti ve bölgedeki köylerin semalarında uçuşlar yaptığı aktarılan haberde, güneydeki sınır hattında da karadan ihlallerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "Düşmana ait askeri iş makineleri de Lübnan topraklarında yer alan Rumeyş beldesinde toprak bariyerleri kaldırdı. İş makineleri Merkava tipi tankların korumasında bölgeye girdi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken 285 kişi de yaralandı.

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