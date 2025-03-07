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Dünya

İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze'ye yeniden saldırı hazırlıkları yapması talimatı verdiği bildirildi

İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmak için derhal çalışma başlatılması direktifi verdiği belirtildi.

Burak Dağ  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze'ye yeniden saldırı hazırlıkları yapması talimatı verdiği bildirildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ardından İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı için planlama yaptığı aktarıldı.

Habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze Şeridi'ne saldırılara tekrar dönülmesi için orduya hemen çalışmalara başlanması talimatı verdi.

Netanyahu'nun yakın çevresi, saldırılara geri dönülmesinin bir seçenek olarak masada tutulduğunu söylerken, ordu yetkilileri gerçekleştirilen toplantılarda bunun esirlerin hayatını riske atacağını Başbakan'a iletti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurmuştu.

Buna karşın Hamas, "anlaşmanın tüm aşamalarına bağlılığını teyit ederek" ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor. Bu bağlamda, Hamas hareketinden bir heyet bu akşam Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek ve müzakereleri "ikinci aşamaya taşımak" amacıyla Kahire'ye gitti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

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