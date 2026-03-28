Dünya

İsrail, Hizbullah'la çatışmalarda, ikisi ağır 9 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda ikisi ağır 9 askerinin yaralandığını bildirdi.

Çağrı Koşak  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
İstanbul

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki bir çatışma sırasında tanksavar füzesi atılması sonucu bir subayın ağır diğer bir subayın ise "orta derecede" yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'ın gece de Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini roketle hedef aldığı ifade edildi. Bu saldırıda da bir subayın ağır 6 askerin ise "orta derecede" yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine 2 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı bildirildi. Bu saldırı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı, Hizbullah'ın fırlattığı İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, 2 Mart'ta başlayan saldırıların ardından Hizbullah ile Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda en az 4 İsrail askeri öldü, çok sayıda asker de yaralandı.

Türkiye'deki çifte vatandaşlara 19 Nisan Bulgaristan seçimleri için "sandığa gidin" çağrısı
Yargıtay, kiracının bildirim yapmadan kira sözleşmesini feshini haksız buldu
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı
Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin Gazze'deki saldırısında 2 kardeş hayatını kaybetti

İran Dışişleri Bakanı, Trump’ın altyapılara saldırmama sözüne sadık kalmadığını söyledi

UNICEF: İsrail'in saldırdığı Lübnan'da her gün en az 19 bin çocuk yerinden ediliyor

UNICEF: İsrail'in saldırdığı Lübnan'da her gün en az 19 bin çocuk yerinden ediliyor
Eski İsrail Başbakanı Lapid: Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız

Eski İsrail Başbakanı Lapid: Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız
Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a saldırılarla ilgili yönetimde "en şüpheci seslerden biri"

Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a saldırılarla ilgili yönetimde "en şüpheci seslerden biri"
