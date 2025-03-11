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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanelerinden kurtulan yüzlerce Filistinlinin kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edildi

İsrail hapishanelerinden serbest kalan yüzlerce Filistinlinin maruz kaldığı şiddetli darp sebebiyle kaburga kemiklerinde kırıkların tespit edildiği bildirildi.

Awad Rjoob, Muhammed Emin Canik  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İsrail hapishanelerinden kurtulan yüzlerce Filistinlinin kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edildi

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, dün serbest kalan Naim Naşid Dababat isimli 26 yaşındaki Filistinlinin hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı belirtildi.

Açıklamada, Dababat'ın, İsrail hapishanelerinde şiddetli darba maruz kaldığı için kaburgalarında kırıklar tespit edilen "yüzlerce Filistinliden biri" olduğu aktarıldı.

İsrail hapishanelerinden çıkan her Filistinlinin, İsrail cezaevi sisteminin uyguladığı sistematik işkence suçları kapsamına giren suçların "canlı tanığı" olduğu vurgulanan açıklamada, serbest kalmasından kısa bir süre öncesine kadar şiddetli darba maruz kalan Dababat'ın Megiddo Hapishanesinden çıktıktan birkaç saat sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı ifade edildi.

Hapishaneye girmeden önce ve çıktıktan sonraki halinin fotoğraflarına da yer verilen açıklamada, Dababat'ın zayıf ve bitkin düştüğü görülüyor.

Açıklamada, Dababat'ın kaburgalarında akciğerini etkileyen bir kırık tespit edildiği ve cerrahi müdahalenin gerekli olduğu kaydedildi.

Dababat'ın ilk kez girdiği hapishanede 22 ay tutulduğuna dikkati çekilen açıklamada, öncesinde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı aktarıldı.

Açıklamada "Dababat ile İsrail hapishanelerinde tutulan binlerce Filistinlinin maruz kaldığı ve hayatlarına kasteden suçlardan İsrail'in sorumlu olduğuna" vurgu yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 490'ı kadın olmak üzere 15 bin 640'a ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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