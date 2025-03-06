İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin maruz kaldığı şartlar için uluslararası soruşturma çağrısı
Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zegari, İsrail hapishanelerinde çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği koşullara ilişkin bağımsız ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Kudüs
Zegari, sonuncusu bugün hayatını kaybeden Gazzeli Aşur Ali el-Batış olmak üzere son günlerde İsrail hapishanelerinde 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Filistinlilerin hayatını kaybetmesine ilişkin Zegari, Filistinli esirlerin daha önce görülmemiş bir insani bir felaketi yaşadıklarını ifade etti.
Zegari, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere karşı işlenen suçların düzeyinin Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve bu durumun Filistinli esirler ve onları ziyaret eden avukatlar tarafından doğrulandığını belirtti.
Dünyanın İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu görmezden geldiğini kaydeden Zegari, "Son dönemde serbest bırakılanlara ve onların ailelerine karşı organize terör operasyonları, benzeri görülmemiş tehditler yapıldı. Serbest kalan Filistinli esirler, maruz kaldıkları suçlara ilişkin bilgileri açıklamamaları için tehdit edildi." ifadelerini kullandı.
Zegari, "Onlarca esirin işkence, açlık, tıbbi ihmal ve cinsel saldırı suçları sonucu hayatını kaybettiği şartlar hakkında bağımsız ve tarafsız bir uluslararası soruşturma başlatılması, işgalci İsrail liderlerini Filistin halkına karşı işlemeye devam ettikleri savaş suçlarından sorumlu tutmak için etkili kararlar alınması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldıkları şartlar sebebiyle hastalandığını belirten Zegari, İsrail'in yaralı Filistinlilerin durumunu "işkence aracına" dönüştürdüğünü vurguladı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından ortak açıklamada, Gazze'de alıkonulan İsrail hapishanesindeki 62 yaşındaki Filistinli el-Batış'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Batış'ın İsrail hapishanelerinde son günlerde hayatını kaybeden 4. Filistinli esir olduğu belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde can veren ve kimliği bilinen Filistinlilerin sayısının 62'ye çıktığı, bunlardan en az 40'ının Gazzeli olduğu ifade edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.