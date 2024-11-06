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Dünya

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Filistinli bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Ramallah yakınlarındaki bir yerleşim biriminin yanında "araçla ezme eylemi girişiminde bulunacağı" iddiasıyla bir gence ateş açtığı belirtildi.

Haberde, Haris Abdullah Cabbare isimli Filistinli gencin İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haris Abdullah Cabbare isimli gencin İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu arada WAFA'da yer alan diğer bir haberde de İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınlarında 2 gencin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınların 15 saatten fazla süredir devam ettiğine işaret edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 776 Filistinli hayatını kaybetti.

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