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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçlerinin Gazze'de evlerine dönmeyi bekleyenlere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek, kuzeydeki evlerine dönmeyi bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
İsrail güçlerinin Gazze'de evlerine dönmeyi bekleyenlere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Doaa Albaz - AA

İstanbul

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, anlaşmanın ikinci aşamasının tamamlanmasıyla evlerine dönmek için bekleyen Filistinlilerin bulunduğu noktaya ateş açtı.

Anlaşmayı ihlal eden saldırıda, Gazze kent merkezine dönmeyi bekleyen Filistinlilerden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Şiddetli soğuğa rağmen çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeli, Netzarim kontrol noktasına en yakın noktada toplanarak, esir takas anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verilmesini bekliyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Varılan anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini paylaşmıştı.

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