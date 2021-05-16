İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırılarında yaralanan biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Ramallah
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 13 Mayıs Perşembe günü El Halil'deki gösterilere müdahalesi sırasında başından vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Muhammed Yusuf Fericat'ın son durumuna ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamada, Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Filistin resmi ajansı WAFA da Fericat'ın başının arkasından giren kurşunun gözünde kaldığını aktardı.
Bakanlık açıklamasında ayrıca dün İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki müdahalesi sırasında karnından ağır yaralanan bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Söz konusu Filistinlinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.