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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Er-Rihiyye ve Kusra kasabalarına düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Aysar Alais, Ali Semerci  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı

Ramallah

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Rihiyye bölgesinde gerçekleştirdiği baskın sırasında gerçek mermilerle ateş açılması sonucu ayağından yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları ise AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Rihiyye köyünün En-Neccar ve El-Hallak mahallelerindeki çok sayıda eve baskın düzenlediğini kaydederek, İsrail ordusunun köyün ortasına ses bombaları attığını ve gerçek mermilerle ateş açtığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra kasabasını basan İsrail ordusunun ateş açması sonucu başından ağır yaralanan kız çocuğunun, Rafidiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de aynı baskında 20 yaşındaki Filistinli bir kadının gerçek mermiyle başından yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordu güçlerinin Kusra kasabasına gerçek mühimmat kullanarak ve zehirli gaz bombaları atarak baskın düzenlediği ve bunun bölgede çatışmaların çıkmasına yol açtığı belirtildi.

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