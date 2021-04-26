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Dünya

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kapılarından Şam Kapısı'ndan çekilmesinin ardından orada bulunan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Hamdi Yıldız   | 26.04.2021
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarına devam ediyor

Kudüs

Şam Kapısı'ndaki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail kuvvetlerine bağlı onlarca unsur, öncesinde uyarı yapmaksızın sebepleri bilinmeksizin orada marşlar, ilahiler söyleyen Filistinlilere sert bir şekilde saldırdı.

Saldırıya uğrayanlar arasında yaşlı bir engellinin de olduğu belirtilirken, işgalci güçlerin en az 3 kişiyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail polisi, geri adım atarak işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların Filistinliler tarafından kaldırılmasına müdahale etmemişti.

Batı Şeria'da da Filistinlilere saldırılar oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Halil kenti merkezindeki Bab el-Zaviye bölgesinde Filistinli bir grup, Kudüs'teki Şam Kapısı direnişiyle dayanışma gösterisi sırasında, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı askerlerin, barışçıl gösteriye göz yaşartıcı gaz ve ses bomlarıyla saldırdığını, gösteri dağıtmak istediklerini söyledi. Müdahale sırasında yaralananların olduğunu aktaran tanıklar, tedavilerinin meydanda yapıldığını hastaneye kaldırılan olmadığını ifade etti.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanmış, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.


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