İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan'a yaklaştı
İsrail ordusuna ait tank ve buldozerlerin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi, Kemal Advan Hastanesinin giriş kapısına doğru yaklaştığı bildirildi.
Gazze
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından yoğun şekilde hedef alınan ve asgari kapasiteyle faaliyet göstermek zorunda kalan hastanede aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 91 hastanın bulunduğunu belirtti.
"İsrail ordusuna ait tanklar ve buldozerler, Kemal Advan Hastanesine ve bölümlerine açılan yoğun ateş altında hastanenin batı tarafındaki giriş kapısına yaklaştı." bilgisini paylaşan Ebu Safiyye, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyini "göç ettirme" hedefiyle hastaneye yönelik saldırılarını ve tehdidini sürdürdüğünü kaydetti.
İsrail ordusunun pazar günü hastanenin jeneratörlerinden birini hedef aldığını ve hizmet dışı kaldığını hatırlatan Ebu Safiyye, hastanenin korunması ve insani yardım koridorlarının açılması için uluslararası toplumun acilen devreye girmesini istedi.
İsrail'in yıkıcı saldırılar düzenlediği ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan soykırıma karşı ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi, bir süredir İsrail saldırılarına direniyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin merkezinde yer alan hastaneye, ekim ayının ilk haftasından bu yana uygulanan saldırıların yanı sıra askeri kuşatma altında onlarca kez saldırıldı.
Hastanede şu anda en fazla iki doktor ile az sayıda hemşireden oluşan sağlık personeli, her şeye rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.
Hastane yetkilileri, İsrail'in sağlık merkezine artık bir "askeri hedef" gibi muamele ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastanesi olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş önceki gün, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'de Kemal Advan Hastanesi önüne patlayıcı bıraktığı görüntüler ortaya çıktı
Bu arada, Kemal Advan Hastanesinin önüne patlayıcılarla dolu bir kutunun bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, sosyal medya hesabından, İsrail ordusundan askerlerin hastanenin önüne patlayıcılarla dolu bir kutu bıraktığı görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir askeri aracın hastanenin önüne bir kutu bıraktığı ve kutunun üstünde İngilizce olarak "danger" (Tehlikeli) ifadesinin bulunduğu görülüyor.
İsrail güçlerinin Filistinlileri zorla göç ettirmek için saldırılarını ve tehditlerini yoğunlaştırdığını belirten Ebu Safiye, tanklar ve buldozerlerin hastanenin batı tarafındaki giriş kapısına yaklaştığını da açıklamıştı.
İsrail'in çevresini bombaladığı Gazze'deki El-Avde Hastanesinin ilaç deposunda yangın çıktı
İsrail'in çevresini bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesinin ilaç deposunda yangın çıktı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel Zater Mahallesi'nde yer alan hastaneden konuyla ilgili açıklama yapıldı.
İsrail'in hastanenin çevresini bombaladığı belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanenin ilaç deposunun bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi.
El-Avde Hastanesi yönetimi, birçok kez tıbbi hizmetlere ulaşamayan hastalara ve yaralılara hizmet vermekte zorlandığını, ilaçların tükenmesi ve elektrik kesintilerinin bu çabaları engellediğini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.