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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 18.10.2021
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Batı Şeria'da 7, Doğu Kudüs'te 3 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin bu sabah ayrıca Batı Şeria'da Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesinde 69 yaşındaki Filistinli yazar Ahmed Katamış'ı da evinde gözaltına aldığı ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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