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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Genelkurmay Başkanı: (Hizbullah'a karşı) Gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'a karşı gerektiğinde hücuma hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
İsrail Genelkurmay Başkanı: (Hizbullah'a karşı) Gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, Kuzey Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve diğer komutanlarla durum değerlendirmesi yaptı.

Ordu olarak birincil görevlerinin, Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerden göç edenleri tekrar evlerine döndürmek olduğunu kaydeden Halevi, İsrail ordusu ve Kuzey Komutanlığın hazırlığının üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Hizbullah'la mücadeleyi yürüten Kuzey Cephesinin, bunu sürdürmek adına dün bir dizi planı onayladığını belirten Halevi, "Gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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