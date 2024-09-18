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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: “Her aşamada, Hizbullah için bedel yüksek olmalı”

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzey sahası için saldırı ve savunma planlarını onayladığını belirterek, "Her aşamada, Hizbullah için bedel yüksek olmalı." dedi.

Bekir Aydoğan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: “Her aşamada, Hizbullah için bedel yüksek olmalı”

İstanbul

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Halevi’nin, Lübnan’da yaşanan telsiz patlamalarının ardından artan gerilim sonrası Kuzey Komutanlığı'nda durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Halevi, Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği kuzey sahası için saldırı ve savunma planlarını onayladığını açıkladı.

Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle tahliye edilen kuzeydeki İsraillileri evlerine döndürecek güvenlik koşullarını oluşturmaya kararlı olduklarını vurgulayan Halevi, “henüz etkinleştirmedikleri birçok kabiliyetleri olduğu ve bunlardan bazılarını burada (Kuzey Komutanlığı'nda) gördüklerini” savundu.

Halevi, “Her aşamada, Hizbullah için bedel yüksek olmalı." ifadelerine yer verdi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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