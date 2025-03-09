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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için Doha'ya heyet gönderecek

İsrail, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderecek.

Faruk Hanedar  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için Doha'ya heyet gönderecek

Quds

Açıklamada, İsrail'in başta ABD olmak üzere arabulucuların davetini kabul ederek Doha'ya heyet göndermeye karar verdiği kaydedildi.

ABD, ateşkesin 2 ay uzatılması yönünde plan sundu

Öte yandan İsrail devlet televizyonu Kan, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin 2 ay uzatılması karşılığında Hamas'ın elindeki 10 canlı esiri serbest bırakmak için bir girişim başlattığını kaydetti.

Haberde, ABD ile Hamas arasında, arabulucu Katar ve Mısır'ın desteğiyle İsrail'in herhangi bir müdahalesi olmaksızın müzakereler yürütüldüğü aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

İkinci aşama müzakereleri başlamamıştı

Üç aşamadan oluşması beklenen anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının 16'ncı günü (3 Şubat) ikinci aşama için müzakerelerin başlaması gerekiyordu.

Tel Aviv yönetimi, ikinci aşama müzakerelerinin başlamasına engel olurken birinci aşamanın 1 Mart'ta sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.

İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

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