İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Batı Şeria'da saldırıları tırmandırdı
İsrail, Gazze'ye 15 aydır devam eden saldırılarının ardından ülkedeki aşırı sağcı kesimlerin tepkisine rağmen Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı.
Cenin
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakere edildiği süreçten bugüne İsrail'de karar alıcıların işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonun yükseleceğine işaret eden açıklamalar peş peşe geldi.
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, 9 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı https://t.co/c0koNLcqzf pic.twitter.com/4AUTlZj9g1— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025
Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi tutukladı ve salı sabahı Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattı.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere saldırdı, evleri ve araçları kundakladı.
İsrail ordusunun Batı Şeria'da çok sayıda kontrol noktası kurması ve buralardaki kısıtlamaları artırması Filistinlilerin hareket özgürlüğünü azalttı, hayatlarını zorlaştırdı.
Cenin'de 10 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail saldırısında 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı paylaşıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na "Demir Sur" adı verilen saldırı başlattığı duyuruldu.
İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktardı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Cenin'e saldırıların, İsrail "güvenlik kabinesi"nin kararıyla başlatıldığı belirtildi.
AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin de Cenin Mülteci Kampı’nın mahallelerine baskın düzenlediğini ve kampta saldırı uyarısı veren sirenlerin çaldığını ifade etti.
İsrail ordusunun kampa askeri sevkiyat yaptığını belirten tanıklar, İsrail'e ait İHA’ların kampta iki noktayı hedef aldığını kaydetti.
Cenin'deki Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere göre, baskına askeri birliklerin eşliğinde paletli buldozerler de katılıyor.
İsrail Maliye Bakanı'nın Cenin açıklaması
İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ise X hesabından İsrail'in Batı Şeria'da şiddeti artırmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Smotrich, İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Batı Şeria'da "güvenlik konseptini" değiştirmeye başladığını ve bunun "dindar Siyonistlerin savaş hedeflerinin" bir parçası olduğunu kaydetti.
Cenin Mülteci Kampı'na başlatılan saldırının, İsrail'in güvenliği için önemli bir adım olduğunu ileri süren Smotrich, saldırının uzun süreceğinin sinyalini verdi.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler Filistinlilere saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli gruplar, özellikle Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, 20 Ocak Pazartesi akşamı yaklaşık 40 kadar "maskeli" yerleşimci, kuzeydeki Kalkilya kentindeki Filistinlilerin köylerine saldırdı. Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklandı.
Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 12 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerindeki olaylarda 12 Filistinlinin İsrailliler tarafından darbedildiği, 9 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.
İsrail'in 90 Filistinli esiri serbest bıraktığı 20 Ocak gecesinin ilk saatlerinde ise Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları yaktı ve evleri taşladı.
Ayrıca Yahudi yerleşimci gruplar farklı noktalarda Filistinlilere ve mülklerine saldırırken, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin kontrol noktalarında hareketinin de engellediği aktarıldı.
90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, Batı Şeria'da gözaltı furyası başlattı
Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun çeşitli kentlerde onlarca Filistinliyi de sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.
Ayrıca, İsrail ordusu 20 Ocak Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya baskın düzenleyerek 64 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri bölgede bazı evleri ve camileri bastı, tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
İsrail askerlerinin Filistinlileri meydanda ters kelepçe takarak yere yatırdığı, kelepçeli insan zinciri biçiminde tek sıra yürüttüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Trump, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin yaptırımları kaldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırdı.
Trump'ın bu hamlesi, İsrail'de Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi Itamar Ben-Gvir'in başını çektiği aşırı sağcıları memnun etti.
Gazze'de ateşkesten sonra İsrail gözünü Batı Şeria'ya çevirdi
İsrail devlet televizyonu KAN, 17 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylandığı güvenlik kabinesinde Batı Şeria'da askeri güçlerinin artırılması, orduya bu bölgede ek ödenek sağlanması kararlaştırıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de Hamas ile müzakere edilen anlaşmanın Güvenlik Kabinesinde onaylanmasından önce, ateşkese karşı çıkan aşırı sağcıları memnun edecek bir hamle yapmıştı.
Katz, Filistinlilere yönelik saldırılar gerekçesiyle "idari tutuklu" olarak hapishanede tutulan Batı Şeria'da toprak gasbeden İsraillilerin serbest bırakılacağını duyurmuştu.
Bundan bir hafta önce de İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, bir milyon Yahudinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.
Aşırı sağcılarla Batı Şeria pazarlığı
İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri yürütülürken anlaşmanın yapılmaması yönünde fikir beyan ederek hükümetten çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcılarla "Batı Şeria pazarlığı" yapıldığını öne sürmüştü.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının devreye girmesiyle hükümetten istifa edeceğini açıklayan Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ile kendisine işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurulmasını teklif ettiğini itiraf etmişti.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 860 Filistinli İsrail şiddetinde hayatını kaybetti
Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu verilerine göre, 2024'te Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 971 saldırı gerçekleştirerek 10 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda evi ve aracı kundakladı ve 14 binden fazla ağaca zarar verdi.
Komisyona göre, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 770 bine ulaşırken, bölgede 180 yerleşim yeri ve İsrail hükümetince de yasal statüsü bulunmayan 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor.
Gazze'deki soykırıma paralel olarak, İsrail ordusu saldırılarını Batı Şeria'da da genişletti ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.
Resmi Filistin verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail şiddetinde 860 Filistinli can verirken, yaklaşık 6 bin 700 Filistinli yaralandı. İsrail güvenlik otoriteleri 14 bin 300 kişiyi tutukladı.
Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.