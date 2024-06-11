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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde iki eve hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında ve Ez-Zevayide bölgesinde iki eve düzenlediği hava saldırıları sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Ali Semerci  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde iki eve hava saldırısı düzenledi

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Görgü tanıkları, saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden bir sağlık yetkilisi de İsrail savaş uçağının Ez-Zevayide bölgesinde Et-Telbani ailesinin evini bombalaması sonucu ölen ikisi çocuk 3 kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini ifade etti.

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