İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgelere saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.
Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nı ve güneyde Han Yunus kentinin doğu bölgelerini hava ve karadan hedef aldı.
İsrail ordusu topçu atışlarıyla kuzeyde Gazze kentinin doğusunu, özellikle Zeytun ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı.
Orta kesimde ise İsrail’e ait bir savaş uçağı, Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna hava saldırısı düzenledi.
Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun topçu atışları gerçekleştirdiği ve bölgeye ateş açtığı belirtildi.
Saldırılar sırasında şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ancak hedef alınan bölgelerin İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü alanlar olması nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürdüğü, bu durumun Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasının fiilen işgal altında olduğu anlamına geldiği kaydedildi.
İsrail’in, 10 Ekim 2025’ten bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte 969 ihlal gerçekleştirdiği ve saldırılarda 418’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda ise 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.
Kudüs Valiliği: İsrail, 5 yılda kentte 144 Filistinliyi öldürdü ve 11 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı
Kudüs Valiliği, son beş yılda İsrail’in Kudüs kenti ve kentte yaşayan Filistinlilere yönelik süregelen ihlallerini konu alan geniş bir rapor yayımladı.
Kudüs'te halkı, mülkleri ve kutsal mekanları hedef alan sistematik tırmanışın belgelendiği aktarılan raporda, "İsrail, Kudüs kentinde söz konusu dönemde 144 Filistinliyi öldürdü ve 51'inin naaşını alıkoymaya devam ediyor." denildi.
Bu durum "toplu cezalandırma politikası ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olarak nitelendirilen raporda, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs'teki mahallelere defalarca düzenlediği baskınlar sırasında 6 bin 528 kişinin yaralandığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 bin 555 Filistinlinin gözaltına alındığı ve belgelendi.
Raporda, Mescid-i Aksa'da yeni bir Yahudileştirme gerçeği dayatma ve statükoyu değiştirme girişimlerinin bir parçası olarak, 74 bin 114'ü 2025'te olmak üzere beş yılda Aksa'nın avlularına 289 bin 497 yerleşimcinin baskın gerçekleştirdiği aktarıldı.
Yıkım ve zorla yerinden etmeler bağlamında İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere ait ev ve tesisleri hedef alan 1732 yıkım ve tahrip gerçekleştirdiği belirtilen raporda, İsrail tarafından 1439 yıkım, el koyma ve tahliye uyarısının yapıldığı bunun konut krizini derinleştirdiği ve çok sayıda Filistinli ailenin yerinden edilmesine yol açtığı kaydedildi.
Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1467 saldırı gerçekleştirdiği de belgelenerek, çoğu Mescid-i Aksa ile ilgili olmak üzere binlerce yargı kararı çıkarıldığı, bunlar arasında 1491 fiili hapis cezası ve 2 bin 386 uzaklaştırma kararının bulunduğu ifade edildi.