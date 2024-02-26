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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Eurovision'a siyasi mesaj verecek şarkıyla katılmanın yollarını arıyor

İsrail'in, Eurovision Şarkı Yarışması'na siyasi içerikli bir şarkıyla katılmasına izin verilmemesi gündeme gelirken, İsrail içinde geri adım atılıp atılmayacağı tartışılıyor.

Bekir Aydoğan  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
İsrail, Eurovision'a siyasi mesaj verecek şarkıyla katılmanın yollarını arıyor

İstanbul

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, İsveç'in Malmö kentinde 7-11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın seslendireceği "October Rain" isimli şarkıyla katılmak istiyor.

Söz konusu şarkıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'deki saldırısında ölen İsrailli askerlere atıf yapıldığı belirtiliyor.

Eurovision Şarkı Yarışması'na daha önce siyasi mesajlar içeren şarkılarla katılmak isteyen ülkelerin men edildiği bilinirken, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in yarışmaya katılmayı planladığı şarkıyı incelediği ve uygunluğuna karar vereceği kaydediliyor.

EBU'nun şarkıyı kabul etmemesi halinde ise İsrail'in yeni bir şarkı ile katılma hakkı bulunuyor.

Buna rağmen İsrail devlet televizyonu KAN'dan yapılan açıklamada, siyasi mesaj içeren İsrail şarkısının EBU tarafından reddedilmesi halinde şarkının değiştirilmeyeceği ve İsrail'in "yarışmaya katılamayacağı" belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Eurovision'a katılması önemli, akıllı olmak da önemli, sadece haklı olmak değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İrlanda gibi bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra da, 10 Ocak’ta İsrail'in şarkı yarışmasından men edilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

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