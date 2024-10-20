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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun evine isabet eden İHA'nın Hizbullah tarafından atıldığını öne sürdü.

Burak Dağ  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

Ankara

İran'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutuna insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ı işaret etmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna iHA saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin olaya ilişkin açıklaması hakkında Katz, "İran'ın yarattığı, finanse ettiği, silahlandırdığı, eğittiği ve şu anda tüm operasyonlarında kontrol ettiği birincil vekil, aniden bağımsız bir varlık olarak tasvir ediliyor." ifadesini kullandı.

İran'ın "Netanyahu'ya suikast girişiminin sorumluluğunu reddettiğini" öne süren Katz, "Yalanlarınız ve sahte iddialarınız size yardımcı olmayacak, sorumlu sizsiniz." görüşünü paylaştı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye isabet eden İHA'nın Lübnan Hizbullahı tarafından atıldığını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın vekili diye tanımladığı Lübnan'daki Hizbullah'a atfettiği İHA saldırısıyla "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" vurgulamıştı.

Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmasını sıkılaştırıp kara saldırılarını ve Filistinlilere uyguladığı sürgünü artıran İsrail, Lübnan'da başkent Beyrut ve ülke genelinde yoğun bombardımanını sürdürüyor. İsrail bir yandan da Lübnan sınırından içeri doğru kara işgalini genişletmeye çalışıyor.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik yaklaşık 200 balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in İran'a kapsamlı bir karşı saldırı düzenlemesinden ve bölgede 7 Ekim 2023'ten bugüne yaşanan çatışmanın hızla şiddetlenip geniş bir alana yayılmasından endişe ediliyor.

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

Lübnan'dan fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı iddia edilen açıklamada, detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği ev ile Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

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