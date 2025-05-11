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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma planını desteklediğini duyurdu

Gideon Saar, İsrail ordusunun yardımların ulaştırılmasında rol alacağını ancak dağıtımına katılmayacağını belirtti.

Burak Dağ  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma planını desteklediğini duyurdu

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, iki aydır ablukayı daha da sıklaştırdıkları Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin girişi için ABD’nin duyurduğu planı desteklediklerini belirtti.

Bakan Saar ve İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptıkları görüşmenin ardından Batı Kudüs’te ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi’nde 2 Mart’tan bu yana uyguladıkları insani yardım ambargosunun ardından ABD'nin insani yardımları ulaştırma planına ilişkin Saar, "İsrail, cuma günü ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından sunulan Trump yönetiminin (insani yardım) planını tamamen onaylıyor.” ifadelerini kullandı.

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İnsani yardımın Washington yönetimince belirlenen ilkeler çerçevesinde doğrudan sivillere gidecek şekilde özel bir fon tarafından sağlanacağını iddia eden Saar, İsrail ordusunun yardımları dağıtmayacağını ancak ulaştırılmasında rol alacağını ve bölgede güvenliği sağlayacağını öne sürdü.

Suriye ile "iyi ilişkiler kurma isteği" mesajı

Beşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık’tan bu yana hava saldırıları düzenledikleri Suriye’ye ilişkin Saar, Şam hükümetiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Saar, "İyi ilişkiler kurmak istiyoruz, istikrar istiyoruz, doğal olarak güvenlik endişelerimiz var. Mevcut rejime karşı şüpheci olmamız için sebeplerimiz var.” ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Gazze'de siyasi bir çözüm sağlanması gerektiğini belirterek, Gazze'de yardımların yeniden ulaştırılması için ABD'nin açıkladığı planı "gerekli insani desteği sağlaması koşulunda destekleyeceklerini" kaydetti.

Wadephul, "İnsani yardımların, insaniyet, tarafsızlık ve eşitlik üzerine dağıtılması gerekiyor. Gazze'nin Hamas olmaksızın yeniden inşası için de siyasi bir çözüme ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yardımların ulaştırılması girişimini Almanya'nın incelediğini aktaran Wadephul, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de yapacağı görüşmede bu konuyu ele alacağını paylaştı.

Wadephul, ülkesinin İsrail'in güvenliğini desteklediğini belirterek, Tel Aviv'in Gazze'deki askeri adımlarının uzun vadede "İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağından şüphe ettiklerini" dile getirdi.

ABD'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yeni plan

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım girişini durdurmuş, 18 Mart'ta ise saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, yardım girişinin engellenmesi büyük bir insani krize neden olmuştu.

Uluslararası tepkileri azaltmak isteyen Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun dahil olduğu sınırlı bir insani yardım dağıtımı planı üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

İsrail basını, yardımların dağıtımının yeni kurulacak uluslararası bir vakıf tarafından yapılacağını aktarıyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, İsrail'in içinde yer aldığı ABD'nin sunduğu yeni yardım dağıtım planını kabul etmediklerini buna katılmayacaklarını açıklamıştı. BM ve uluslararası yardım kuruluşları, yardımların çatışmanın bir tarafı aracılığıyla dağıtılmasının, insani yardımların "tarafsızlık, eşitlik ve insaniyet" prensiplerine aykırı olacağını değerlendirmişti.

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