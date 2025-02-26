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Dünya

İsrail Dışileri Bakanı Saar, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı" tehdidinde bulundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı seçeneğinin masada olması" gerektiğini savunarak Tahran'a saldırı tehdidinde bulundu.

Burak Dağ  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
İsrail Dışileri Bakanı Saar, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı" tehdidinde bulundu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Kudüs

Brüksel'e resmi ziyarette bulunan Saar, "Politico" dergisine verdiği röportajda, İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İran'a saldırı düzenlenmesi olasılığına ilişkin soruya Saar, "İran'ın nükleer programını silah üretim aşamasına gelmeden önce durdurmak için güvenilir bir askeri seçeneğin masada olması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Saar, İran'ın "birkaç bomba" için yeterli uranyumu zenginleştirmeyi başardığını öne sürerek, İsrail'in önlem almak için fazla zamanının kalmadığını savundu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ı "bombalamaktan" ziyade onunla bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ifade ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, geçen hafta "tüm seçeneklerin" masada olduğunu, Washington'ın Tahran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasından daha azıyla yetinmeyeceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretim kabiliyetlerine zarar verdiklerini fakat nihai hedeflerinin nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu kaydetmişti.

İran, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bu yana hem zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmış hem de yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

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